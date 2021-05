publié le 12/05/2021 à 08:03

“La vie sociale doit reprendre”. Le droit à une "vie privée et familiale" a été davantage entravé au cours de la crise sanitaire pour les résidents d'Ehpad, dénonçait début mai la Défenseure des droits. “L'entrée à l'Ehpad est la dernière étape de la vie et on voudrait qu'elle soit la plus heureuse possible, confiait récemment la fille d'une résidente sur RTL.

Invitée d'Alba Ventura ce mercredi, Brigitte Bourguignon, ministre déléguée auprès du ministre des Solidarités et de la Santé, chargée de l’Autonomie, l'a elle-même reconnu : "on a des situations abusives” dans les Ehpad.

“Je ne veux pas jeter en pâture tous les directeurs qui font des efforts énormes depuis des mois, depuis plus d'un an, pour protéger leurs résidents”, tempère la ministre. “Par contre, aujourd'hui, on a des situations abusives. Je n'ai pas peur de le dire", insiste-t-elle. "Ils ont eu des directives qui sont très claires”, précisant que “toute interdiction de sortie serait à bannir”.

"La vie sociale doit reprendre"

“On ne peut plus entendre que les visites ne sont pas autorisées en chambre, alors que c'est prévu. Nous ne pouvons plus entendre non plus que les sorties sont interdites alors que la liberté d'aller et venir, elle, est pour tous les citoyens”, ajoute-t-elle.

“Aujourd'hui, nous avons une population qui est vaccinée et même totalement vaccinée puisqu'ils ont eu pour la plupart les deux injections”, indique Brigitte Bourguignon. “Donc, la vie sociale doit reprendre. Elle a d'ailleurs repris dans pas mal d'établissements”.