publié le 04/05/2021 à 18:42

Après plus d'un an de pandémie, nos ainés doivent avoir droit à une vie privée et familiale, dans les Ehpad. C'est la conclusion du rapport de la défenseure des droits, un rapport qui constate une hausse des saisines et des témoignages, parlant de maltraitance ces derniers mois.

Violations de liberté, tests PCR sans consentement, interdiction de sortie ou quarantaine, même quand les seniors sont vaccinés, une situation très dure à vivre racontée par Isabelle, qui a sa maman en Ehpad : "Les visites ont lieu deux à trois fois par semaine, 30 minutes dans un salon dédié, derrière un plexiglas, donc ce n'est pas très intime", raconte-t-elle. "Toute sortie est pénalisée de 7 jours d'isolement pour des sorties en famille et de 3 jours d'isolement pour un rendez-vous médical, alors que la majeure partie des résidents sont vaccinés", poursuit Isabelle.

"Voir ma mère qu'une demi-heure par semaine alors qu'elle est à 3 kilomètres de chez nous, pour moi c'est une souffrance parce que je sais que son temps est compté. L'entrée à l'Ehpad c'est la dernière étape de sa vie et on voudrait qu'elle soit la plus heureuse possible", nous dit-elle.

