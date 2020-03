Coronavirus : en combien de temps peut-on en guérir ?

publié le 16/03/2020 à 08:25

Comment s'organise la vie confinée avec le coronavirus ? Quels sont les moyens pour le guérir ? Au lendemain du premier tour des municipales et quelques jours après les annonces d’Édouard Philippe concernant la fermeture des "lieux non indispensables à la vie du pays", les experts de la rédaction de RTL répondent à vos questions.

Pour ce 16 mais 2020, Sophie Jousselin, du service Qualité de la vie chez RTL vous éclaire sur plusieurs questions simples autour du coronavirus. D'abord, est-ce vraiment contagieux ? Oui car c'est un virus plutôt agile qui passe d'une personne à l'autre. Sans aucune mesure de confinement, un malade infecté peut en contaminer deux ou trois. C'est environ 1,3 pour la grippe saisonnière. L'explication est simple : c'est un virus nouveau, auquel nous n'avons pas été confronté. Notre organisme ne sait pas se défendre contre cette nouvelle maladie. Il n'existe pas pour l'instant de vaccins. La seule chose pour éviter d'être contaminé, en plus des mesures barrières, entre autres, c'est le confinement, pour casser la dynamique de la maladie.

Comment guérit-on du coronavirus ? Cela dépend de l'intensité de la maladie : si vous avez une forme bénigne, c'est 80-85% des cas, on va soigner vos symptômes, la fièvre par exemple, avec du paracétamol. Si vous avez une forme plus grave, si vous êtes hospitalisé, on vous soignera avec des médicaments utilisés dans d'autres maladies infectieuses, des antiviraux. Un test clinique doit d'ailleurs commencer très prochainement pour évaluer ceux qui sont les plus efficaces. Enfin, il y a des formes très graves, qui exigent de de mettre le malade en réanimation sous respiration artificielle.



En combien de temps guérit-on ?

Une forme bénigne guérit d'elle-même en quelques jours, alors qu'une forme un peu plus grave avec problèmes respiratoires et hospitalisation guérit, en général, en 10-12 jours. Les formes très graves peuvent nécessiter jusqu'à une vingtaine de jours de réanimations. On rappelle que 80-85% des cas de coronavirus sont des formes bénignes. Le taux de mortalité est estimé aujourd'hui à 2%, c'est quand même 20 fois plus que la grippe.

Du côté de l'alimentation, le virus peut-il se trouver dans la viande que je mange ? Il n'y a actuellement aucune preuve scientifique de transmission du virus du Covid-19 de l'homme à l'animal et inversement. Il n'y a donc aucun risque à manger de la viande issue de la viande d'élevage. Cependant, la manipulation de viande par une personne infectée peut entraîner la contamination du produit. Il est donc primordial de bien se laver les mains avant de manipuler de la viande, mais ça on doit le faire tout le temps. Et si vous êtes inquiets, l'Agence Nationale de Sécurité Sanitaire recommande de cuire la viande à plus de 63 degrés.



Le gel hydroalcoolique est-il cancérigène ?

C'est une fake news. Aucune étude sérieuse ne le prouve, il ne faut donc pas hésiter à utiliser du gel hydroalcoolique. SI vous n'en n'avez pas main, il faut utiliser de l'eau chaude et du savon pour se laver les mains très régulièrement.