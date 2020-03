publié le 12/03/2020 à 10:42

Un nouveau baromètre, à quelques jours à peine du premier tour, nous révèle ce jeudi 12 mars l’impact du coronavirus sur les intentions de vote des Français aux élections municipales.

"L’épidémie va avoir un double impact", indique Jean-Daniel Levy, directeur du Département Politique & Opinion de l’Institut Harris Interactive. "Un impact sur les thématiques de campagne puisqu'on en parle énormément. Et un autre car on ne sait pas quelles conséquences cela peut avoir en termes de participation électorale", précise-t-il.

1/3 des Français estiment qu’il y a un risque élevé d’être exposé au coronavirus en se rendant dans les bureaux de vote. De tels doutes se sont-ils déjà fait sentir à quelques heures d’un vote ? "On n'a jamais connu une telle situation", explique-t-il. Les inquiétudes des Français, pour leur santé, "ça va tenailler un Français sur 3", poursuit-il.

Dans le détail, 63% des Français se déclarent tout à fait certains d’aller voter, c’est finalement la même proportion qu’en 2014. "C'est absolument paradoxal", déclare-t-il, "On va voir les effets du coronavirus et de la prise de parole du président qui peut être soit anxiogène, soit rassurante. Mais on a un niveau de participation qui est assez proche de 2014".

Et un chiffre fort : 47% des électeurs indiquent voter pour une liste EELV. Soit près d’1 français sur 2. "C'est la force politique montante, au détriment du parti Socialiste", conclut-il.