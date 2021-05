Coronavirus : des signes encourageants, la décrue se poursuit en réanimation

publié le 07/05/2021 à 00:24

Malgré un plateau encore élevé et une pression hospitalière soutenue, certains indicateurs clefs affichent des données plus rassurantes. La courbe du nombre de malades du Covid-19 dans les services de réanimation poursuit sa lente décrue avec près de 5.200 admis. De même pour celle des hospitalisations : plus de 26.000 personnes sont hospitalisées pour une infection au coronavirus en France. Près de 30.000 malades étaient recensés sept jours plus tôt.

Jeudi, les données dévoilées par Santé publique France ont rapporté 5.231 patients dans les services de soins critiques - qui rassemblent réanimation, soins intensifs et surveillance continue - contre 5.402 mercredi. À titre de comparaison, 5.804 malades étaient encore admis dans ces services il y a une semaine.

Les chiffres encourageants de cet indicateur, particulièrement surveillé par les autorités sanitaires, s'éloignent ainsi de la barre des 6.000 malades dépassée le 26 avril, et du pic alarmant de la première vague constaté au printemps 2020 (environ 7.000 patients).

11% de la population totalement vaccinée

Par ailleurs, le nombre de nouveaux malades poursuit sa baisse : en une seule journée, 273 nouveaux patients atteints de formes graves du coronavirus ont été pris en charge dans les services de réanimation, contre 312 la veille. De même pour l'ensemble des hospitalisations : 26.985 admis ont été recensés dans les centres hospitaliers contre 27.686 mercredi. Il y a une semaine, les hôpitaux enregistraient encore près de 30.000 malades du coronavirus.

Au total, la pandémie a fait 222 victimes en 24 heures (245 la veille), portant le bilan à 105.879 décès, dont 79.612 à l'hôpital. Côté dépistage, on compte 21.712 cas de contamination tandis que le taux de positivité aux tests sur les 7 derniers jours était de 6,9% (contre 7,4% la veille).

La campagne de vaccination se poursuit avec de nouveaux centres disponibles notamment en Île-de-France. Les catégories éligibles ont été étendues aux plus de 50 ans dès le 10 mai et aux plus de 18 ans à partir du 12 mai prochain en cas de doses disponibles. 17.130.308 personnes ont reçu au moins une injection anti-Covid et 7.386.030 sont complètement protégées contre le virus, soit 11% de la population totale et 14,1% de la population majeure, selon les données de la Direction générale de la santé (DGS).