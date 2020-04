Coronavirus : décès d'un médecin généraliste de 73 ans dans le Haut-Rhin

et AFP

publié le 05/04/2020 à 19:05

L'annonce a été faite par sa famille. Le Dr André Charon, un médecin généraliste du Haut-Rhin, est mort "des suites de l'épidémie de Covid-19". Il s'agit du troisième décès d'un praticien dans ce département et le septième en France.

Ce médecin de 73 ans exerçait à Saint-Louis, dans le sud du Haut-Rhin, apprend-on dans un faire-part publié dans le quotidien régional L'Alsace.

Le Haut-Rhin, et notamment Mulhouse, a été l'un des foyers les plus actifs de l'épidémie en France depuis un important rassemblement évangélique à la fin du mois de février, auquel ont participé environ 2.000 personnes. Plusieurs d'entre elles étaient porteuses sans le savoir du coronavirus qu'elles ont ensuite involontairement disséminé aux alentours et dans toute la France lorsqu'elles sont rentrées chez elles.

En France, les décès liés au coronavirus de sept médecins ont été rendus publics, principalement dans l'Est du pays.