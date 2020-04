publié le 05/04/2020 à 07:45

Les chauffeurs de bus de Chelles (Seine-et-Marne) ont exercé leur droit de retrait samedi 4 avril après la mort d'un de leur collègue atteint du coronavirus. L'homme, âgé de 57 ans, est décédé vendredi 3 avril à l'hôpital de Créteil après être resté cinq jours en réanimation.



Les conducteurs de la Société des transports du bassin chellois (STBC), filiale de la société Transdev, se sont alors mobilisés. France Info rapporte que les conducteurs ont exercé leur droit de retrait pour l'ensemble du week-end. Aucun bus ne circule à Chelles. Seul le transport à la demande fonctionne uniquement pour les personnels hospitaliers.

Les conducteurs demandent deux masques et deux paires de gants par jour et par personne, la désinfection des postes de conduite tous les jours, l'utilisation des RTT et la mise en chômage partiel des agents les plus de 55 ans et les plus fragiles. À la suite de cet incident, une cellule psychologique a été mise en place.