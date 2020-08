Coronavirus : dans quels lieux à Paris le masque sera-t-il obligatoire ?

publié le 09/08/2020 à 07:00

L'annonce est tombée le samedi 8 août : le masque sera obligatoire dans la capitale à compter de ce lundi 10 août, 8 heures. Cette nouvelle mesure intervient dans le but de limiter la propagation du virus, qui continue de faire des victimes chaque jour dans le monde.

"Tous les indicateurs montrent que le virus circule à nouveau plus activement dans la région", avait ainsi déclaré le communiqué des préfectures concernées, samedi après-midi. Si la Préfecture de police avait d'abord parlé de "certaines zones à forte concentration de personnes", où le port du masque serait obligatoire, un plan exact des rues concernées est désormais disponible sur leur site internet.

"Cette cartographie fera l'objet d'une évolution régulière et est susceptible d'évoluer dans les prochaines semaines en fonction des données épidémiologiques et de l'observation de la fréquentation public parisien", précise toutefois le communiqué. Au total, ce sont plus de 100 artères, marchés et jardins de la capitale qui sont concernés par cette obligation.

La carte de Paris avec les zones où le masque sera obligatoire à partir du 10 août 2020 à 8h Crédit : Préfecture de Police de Paris

Arrondissement Centre

- Rue Montorgueil

- Marché des Enfants Rouges

- Rue Rambuteau

- Rue de Bretagne

- Rue des Francs Bourgeois

- Rue Saint-Honoré

- Rue de Montmartre

5ème et 6ème arrondissements

- Rue Mouffetard

- Rue de Buci

- Rue de Seine

- Rue Mazarine

- Rue Jacques Callot

- Rue Princesse

- Rue des Canettes

- Rue Guisarde

- Marché Saint-Germain

- Jardin Tino Rossi

7ème arrondissement

- Rue Clerc

- Marché de l'Avenue de Saxe

9ème arrondissement

- Rue des Martyrs

- Rue Cadet

- Marché alimentaire d'Anvers

10ème arrondissement

- Rue de Metz

- Boulevard de Strasbourg

- Rue du Château d'Eau (entre le Faubourg Saint-Martin et le Faubourg Saint-Denis)

- Rue Cail

- Rue Perdonnet

- Rue Philippe de Girard

- Place Ian Karski

- Rue Louis Blanc (dans sa portion entre la place Karski et le Faubourg Saint-Denis)

- Rue du Faubourg Saint Denis

- Rue Lucien Sampaix

- Rue de Lancry

- Rue des Vinaigriers

- Quais du Canal Saint-Martin (Jemmapes et Valmy)

11ème arrondissement

- Rue de la Roquette

- Rue de Lappe

- Rue Keller

- Rue Daval

- Rue Jean-Pierre Timbaud

- Marché de Belleville

- Rue Oberkampf

12ème arrondissement

- Bercy-Village

- Cour Saint-Émilion

- Marché d'Aligre

13ème arrondissement

- Quai François Mauriac

- Quai de la gare

- Bibliothèque Nationale de France (parvis + marches et quai)

- Marché Maison-Blanche sur l'Avenue d'Italie

14ème arrondissement

- Rue Daguerre

- Rue Raymond Losserand (entre la rue d'Alésia et l'avenue du Maine)

15ème arrondissement

- Rue du Commerce

- Rue Linois

16ème arrondissement

- Rue de Passy

- Rue de l'Annonciation

17ème arrondissement

- Avenue de Saint-Ouen

- Rue de Lévis

- Rue Poncelet

- Rue Bayen

18ème arrondissement

- Marché Barbès

- Marché Lariboisière

- Marché Ornano

- Boulevard de la Chapelle (entre Tombouctou et le boulevard Barbès)

- Rue des Islettes

- Rue de la Goutte d'or

- Rue des Poissonniers

- Rue Dejean

- Rue de Suez

- Rue de Panama

- Marché Dejean (triangle entre les rues Poulet, Poissonniers et Dejean)

- Marché Porte Montmartre (y compris le carré aux bifflins)

- Marché Ordener

- Rue de Steinkerque

- Avenue de Saint-Ouen

- Boulevard de Clichy

- Boulevard du Rochechouart

- Marché Poteau (Rue Duhesme, entre Ordener et Poteau)

- Marché aux puces de Paris

- Rue Riquet (entre Marx Dormoy et Pajol)

- Rue de l’Olive

- Butte Montmartre (place du tertre, parvis et marche du Sacré-Coeur, rue Norvins, rue du Mont Cenis)

19ème arrondissement

- Quai de la Loire

- Quai de Seine

- Quai de Marne

- Quai de l'Oise (jusqu'à l'entrée du parc de la Villette)

- Rue de Bellevillle

- Marché de Joinville

- Place des fêtes

- Avenue Secrétan

- Avenue Mathurin Moreau

- Rue Manin

- Avenue Jean Jaurès (entre rue de l’Ourcq et Porte de Pantin)

20ème arrondissement

- Rue des Panoyaux

- Rue Victor Letalle

- Rue Sorbier (entre la rue Menilmontant et la rue Juillet)

- Belvédère du Parc de Belleville

- Boulevard de Belleville

- Boulevard de Ménilmontant

- Rue de Ménilmontant

- Rue des Pyrénées

- Rue de Bagnolet

- Rue d'Avron

- Marché aux puces de la porte de Montreuil



À noter que les enfants âgés de moins de 11 ans ne sont pas concernés par cette mesure. Quant aux réfractaires qui ne respecteraient pas cette obligation, ils s'exposeront à une amende de catégorie 4 de 135 euros d'amende.