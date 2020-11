Coronavirus : comment s'organisent les hospitalisations à domicile ?

publié le 18/11/2020 à 11:26

En France, plusieurs milliers de personnes sont hospitalisées à domicile. À Argenteuil, ce sont donc les infirmières de l’hôpital qui vont au domicile. Les choses sont en train de se réorganiser un peu différemment avec la Fondation Santé Service qui suit, toute pathologies confondues 2.000 patients en Ile-de-France.

Le principe de l’hospitalisation à domicile, c’est un hôpital sans les murs. Tout un réseau de soignants libéraux, médecins, kiné, infirmières, qui se relaient au chevet du patient, chez lui, avec une surveillance permanente, en lien avec l’hôpital. Tout est réglementé, bien sûr. Il y a ainsi un nombre de lits autorisés par région. 128.000 malades ont été pris en charge chez eux l’an dernier pour des soins palliatifs, des chimiothérapies, des pansements compliqués, et donc des malades du Covid.

On ne connaît pas encore le chiffre de ces derniers pour cette 2ème vague, mais pour la 1ère, entre 4.000 et 5.000 malades ont pu rester chez eux ou dans les Ehpad, selon les données de la Fédération.

Un outil contre la pression hospitalière

La Fondation Santé Service, dont on parlait à l’instant, avait suivi 150 patients au printemps. Ça sera (au moins) 10% de plus cette fois-ci. Avec une grosse différence avec la 1ère vague, c’est qu’il y a désormais des patients sous oxygénothérapie chez eux. C’est aussi une demande du ministère. Il faut que les malades soient stabilisés pour éviter que leur état se dégrade en quelques heures. Dans tous les cas, c’est le médecin qui décide.

Par rapport à la première vague, il y a aussi plus de demandes des Ehpad, et des malades quittent un peu plus tôt des centres de soins pour terminer leur rééducation respiratoire à la maison. Cela libère aussi des places après le séjour à l’hôpital. L’enjeu, c’est vraiment de faire baisser la pression dans les services.

5.000 patients hospitalisés à domicile sur les dizaines de milliers qui ont été hospitalisés, ça paraît peu, mais à l’échelle d’un établissement, libérer un lit ou deux, cinq lits, c’est énorme. Autre avantage : les malades restent moins longtemps à l’hôpital. À l’AP-HP par exemple, la durée de séjour en réanimation est passée de 17 à 12 jours entre la première et la deuxième vague, grâce à une meilleure prise en charge à domicile. Et en général, le malade préfère être à la maison, dans son environnement, qu’entre 4 murs d’une chambre d’hôpital !