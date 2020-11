publié le 17/11/2020 à 10:52

Il fait partie des plus célèbre cuisiniers étoilés de la capitale des Gaulles. À Lyon, Christian Tetedoie, un restaurateur au grand cœur, a dû s'adapter au contexte sanitaire et au confinement. Alors qu'il a fermé son établissement gastronomique en raison de l'épidémie de coronavirus, il continue néanmoins d'exercer son métier, dans les cuisines du centre Léon Bérard, un hôpital qui soigne des malades atteints du cancer.



Dès 7 heures du matin, tous les jours, le chef étoilé, supervise les cuissons et donne ses conseils au personnel en cuisine. Une manière de travailler que beaucoup apprécient.

En parallèle, Christian Tetedoie, garde un œil sur les légumes, goûte et assaisonne à sa manière. Sa simple présence est importante pour la dizaine de cuisiniers du centre hospitalier, ravis de pouvoir côtoyer ce chef accessible, motivé et bienveillant.

Christian Tetedoie, avec les équipes de cuisiniers du centre Léon Bérard Crédit : Frédéric Perruche/RTL

Une présence quotidienne pendant le confinement

Chaque jour, ce sont quelque 600 repas, qui sont ainsi confectionnés pour les soignants, et les malades. Après quatre heures passées en cuisine, Christian Tetedoie participe également au service. Le succès de ces repas est garanti, pour environ 4 euros, et très apprécié des clients.



Désormais, cela fait plus de deux ans que Christian Tetedoie collabore avec le centre Léon Bérard, pour améliorer l'ordinaire des patients malades. Cet engagement est salué par Didier Spitéri, directeur du groupe SHCB, responsable de la restauration.



En période de confinement, ce chef est présent quotidiennement dans les cuisines du centre hospitalier et poursuivra sa mission inlassablement, tant que son restaurant étoilé, qui domine Lyon restera fermé.