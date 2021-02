publié le 23/02/2021 à 08:12

On se souvient de la polémique avec Pfizer sur les 5 ou 6 doses que l'on pouvait retirer de chaque flacon. On pourrait peut-être faire encore un peu mieux. Une nouvelle aiguille mise au point en Chine, permettrait de monter jusqu'à 7 doses.

Il s'agit d'une seringue très précise qui permet de récupérer le liquide qui reste dans le flacon contre les parois et donc de vacciner 7 personnes au lieu de 6. Cette seringue fabriquée en Chine est livrée déjà assemblée. Souvent, les centres de vaccination reçoivent la seringue et l'aiguille séparément. Ici, l'aiguille est sertie, elle permet d'empêcher l'air de passer et d'aspirer les dernières gouttes de vaccin. Quelques centaines de ces seringues ont été livrées à une clinique de Compiègne par le ministère de la Santé, selon Le Parisien.

Il faudra maintenant savoir si ces seringues pourront être achetées en grande quantité aux Chinois et si l'Agence européenne du médicament recommande les 7 doses. Une certitude, le contrat signé entre l'Europe et Pfizer porte sur des doses et non sur des flacons. Donc si on arrive à en faire sept, c'est une bonne nouvelle pour les patients et pour le laboratoire qui pourra vendre ses flacons un peu plus cher.

À écouter également dans ce journal

Vaccin - Les médecins du travail pourront injecter le vaccin AstraZeneca à compter du 25 février aux salariés de 25 à 64 ans atteints de comorbidités. Les chefs d'entreprise sont invités à informer dès maintenant leurs salariés.

Coronavirus - Il avait été présenté comme un moyen de prévention contre le coronavirus, le spray nasal "Biokami" à base d'eau ionisée a été suspendu de commercialisation par l'Agence nationale de sécurité du médicament.

Haute-Savoie - Un propriétaire de magasin de sport sur la commune de Publier a dû se résoudre à une grève de la faim de 17 jours pour faire plier le préfet. Son magasin était situé dans une galerie marchande de 20.000 mètres carrés mais avait une entrée indépendante qui donnait sur un parking. Le propriétaire estimait donc qu'il n'avait pas à subir les mesures anti-covid sur les grandes surfaces. Il a obtenu gain de cause.