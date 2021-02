Vaccin : fin février, "on aura livré 5 millions de doses", promet un cadre de Pfizer

publié le 23/02/2021 à 09:39

Alors que plusieurs millions de Français ont déjà été vaccinés, David Lepotevin, porte-parole et responsable de l’activité vaccin de Pfizer France, fait le point sur la production de vaccins. Selon le cadre du laboratoire : "On accélère, on suit l'ordre de marche donné par le gouvernement. On vaccine les gens les plus à risque en priorité et on avance. À la fin du mois, on aura livré 5 millions de doses. Les livraisons sont tenues. On sera sur un objectif de 9 millions de doses livrés d'ici fin mars".

En Israël, près de 50% de la population est déjà vaccinée, notamment grâce à un accord avec Pfizer. La France aurait-elle pu avoir davantage de vaccins initialement ? "Le contrat s'est fait au niveau européen et donc la France a participé à une négociation européenne et a bénéficié de prix tout à fait acceptable. Il n'y a pas de marché parallèle", assure David Lepotevin.

L'autre grande question concerne l'efficacité du vaccin Pfizer sur les variants du coronavirus. Selon David Lepotevin : "On est confrontés à 2 variants essentiels, l'anglais et le sud-africain. Par rapport à ces deux-là, nos tests en laboratoire ont prouvé que notre vaccin maintient un très bon niveau d'efficacité. Les premières données qu'on a sont extrêmement encourageantes".

Enfin, le cadre de Pfizer a évoqué la "super-seringue" produite par la Chine qui permettrait de puiser 7 doses par flacon contre six actuellement. David Lepotevin reste sceptique sur ce sujet : "Notre vaccin est indiqué pour six doses, donc il faut respecter ces indications. S'il s'avère qu'un matériel permet de faire autre chose, il faudra que ça soit bien vérifié. Pour l'instant, il paraît plus raisonnable de suivre les protocoles tels qu'ils ont été définis."