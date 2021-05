Coronavirus : comment l'épidémie a changé nos rêves

publié le 10/05/2021 à 12:28

La pandémie actuelle de coronavirus ne perturbe pas que nos journées, elle s'invite aussi la nuit. La Covid-19 on en rêve aussi, ou on en fait des cauchemars. Perrine Ruby est spécialiste des rêves à l'Inserm. Elle a étudié 7.000 témoignages depuis le premier confinement et elle est catégorique : le coronavirus a changé nos rêves.

L'angoisse et la peur ont d'abord augmenté le nombre de nos cauchemars. "Il y a eu un bouleversement des thèmes typiques des cauchemars, beaucoup de catastrophes naturelles, des fins du monde, des attaques d'extra-terrestres, de vampires…", constate la spécialiste. La privation de libertés a aussi beaucoup alimenté les rêves : "les contrôles d'attestation, la peur que l'attestation ne soit pas remplie correctement, la peur de la police".

Dans les rêves, peut-être à cause du télétravail, des gens se mettent à faire intrusion dans la vie privée. "Il y a des collègues qui sont à la maison, vous ne pouvez plus empêcher les gens de l'extérieur de rentrer chez vous. Il n'y plus aucune limite", explique Perrine Ruby.

Des souvenirs de l'avant-Covid

Dans beaucoup de rêves, apparaissent des scènes que l'on ne pouvait plus vivre pendant le confinement, "sont apparus des foules, des regroupements, des fêtes, des embrassades, une augmentation des rêves érotiques assez impressionnante".

"Les rêves ont montré que l'impact émotionnel était énorme", en conclut la spécialiste du sommeil. D'autres études internationales ont fait le même constat, des personnages masqués ou protégés par un plexiglass apparaissent désormais dans nos rêves.

Perrine Ruby est toujours en quête de nouveaux témoignages pour affiner son étude. N'importe qui peut témoigner à l'adresse suivante : https://sites.google.com/site/perrineruby/home.