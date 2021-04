publié le 28/04/2021 à 07:05

Sale quart d'heure judiciaire pour deux frères qui avaient organisé une fête clandestine à Lyon le 30 mars dernier. Sur les quais de Saône, ils avaient attiré près de 300 personnes, la plupart sans masque. Les deux jeunes de 23 et 26 ans ont fait profil bas devant le tribunal correctionnel qui les a condamnés à trois mois de prison avec sursis et 300 euros d'amende.

Secoués par le président et la procureure, les deux frères ont bien du mal à s'expliquer : "On a été surpris par l'engouement, on pensait faire 20 personnes, pas plus. On a été débordés", ont-ils plaidé. "Débordés ? Vraiment ?" s'interrogent les magistrats. "Quand vous débarquez sur les quais avec deux enceintes surpuissantes, après un message sur Instagram pourtant explicite : 'Apéro sonore sur les quais de Saône, venez nombreux', c'était irresponsable, immorale, illégal et méprisant", martèle la procureure qui requiert 4 à 6 mois de prison avec sursis.

Ce sera finalement trois mois, beaucoup trop selon Mélanie Sanzari, l'avocate des deux jeunes : "Typiquement là on a affaire à une justice de l'exemple, on a voulu montrer l'exemple, les questions de la procureure étaient très basées sur la morale, c'était un petit peu, il me semble, déplacé. On fait du droit, c'est une décision qui est sévère, notamment au regard de ce qu'il s'est fait dans d'autres villes en France pour des faits similaires et notamment aussi au regard de la personnalité de mes clients. Il n'y avait pas de revendications, c'était vraiment de l'improvisation la plus totale".



L'avocate n'a pas indiqué si les deux frères comptaient faire appel de ce jugement, trop sévère à leurs yeux. Ils ont dix jours pour le faire. À Paris, la police a ouvert une enquête pour "mise en danger de la vie d'autrui" à la suite d'un un autre rassemblement sauvage survenu dimanche au Buttes-Chaumont.

