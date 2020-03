Coronavirus : comment des masques Décathlon peuvent aider à soigner

publié le 27/03/2020 à 06:14

Et si les masques de Décathlon pouvaient devenir des respirateurs de secours dans les hôpitaux en manque de matériels ? C'est l'idée qui trotte actuellement dans la tête de nombreux pays, notamment de l'Italie, frappée de plein fouet par le coronavirus.

L'entreprise française a en effet été sollicitée par différents pays afin de partager les plans 3D de son masque Easybreath, dédié au snorkeling (plongée en surface). La requête est de transformer ce masque de plongée en masque de santé, nécessaire pour faire face à l'épidémie de coronavirus. En effet, le manque de matériel face au Covid-19 pousse les pays à se tourner vers des solutions alternatives.

Un premier prototype a été testé dans deux hôpitaux italiens des villes de Bresciano et Brescia. Selon , "La valve a été brevetée pour éviter toute spéculation future, mais l'ensemble du projet est disponible en ligne et tout le monde peut télécharger la documentation et imprimer librement la valve, tant qu'ils ne l'utilisent pas à des fins commerciales," souligne Marco Ruocco, l'un des concepteurs. L'utilisation par le patient sera soumise à l'acceptation de l'utilisation d'un appareil biomédical non certifié, à travers une déclaration signée." ajoute le quotidien qui fait part de "résultats encourageants".

A Brescia et Bergamo, on transforme des masques de Decathlon en support pour respirateurs . Cet élément commençait à manquer. Grâce à une valve créée en 3d en une semaine , ils en ont produit suffisamment .Le génie humain dans l’adversité , ça m’épate ! #covid19 #Italie pic.twitter.com/NQR2ZwZVxR — francoise degois (@francoisedegois) March 24, 2020

Un projet né en Italie

C'est le docteur Renato Favero, de l'hôpital de Gardone Vol Trompia qui a eu cette idée de transformation. "Le Docteur Favero est venu nous proposer l'idée. Il avait entendu parler de notre entreprise par un confrère d'une installation pour laquelle nous créons des valves d'urgence pour respirateurs avec une impression 3D. Nous avons analysé sa proposition et conclu que le masque de Decathlon Easybreath était celui qui correspondait le mieux à sa demande", raconte l'entreprise Isinnova dans le Corriere della Sera.

La modification se fait au niveau du tuba, la partie orange en haut du masque, qui a été retiré et remplacé par l'adaptateur imprimé en 3D. En Italie c'est l'entreprise Isinnovia qui se charge de la transformation des masques, car il ne suffit pas de vous munir de votre masque de plage pour affronter le coronavirus. En effet comme le rappel Décathlon ceux-ci sont destinés à une activité de loisir, et non à protéger d'une pandémie.

Nous rappelons que l’Easybreath est un masque qui a été conçu uniquement pour faire du snorkeling.

Nous ne sommes pas médecins, et nous n’avons pas les compétences pour appuyer un usage dans le domaine médical, mais nous nous tenons à la disposition des centres de recherche. — Decathlon (@Decathlon) March 25, 2020