publié le 06/11/2020 à 22:17

Le masque étant obligatoire quasiment partout, que ce soit dans les supermarchés, dans la rue, ou dans les établissements scolaires, nombre de Français ont acheté des boîtes de masques chirurgicaux par dizaines. Le hic, c'est que ce type de masques ne convient pas parfaitement à tout le monde.

Quand on a une petite tête, ou que l'on est enfant, le masque peut ne pas se plaquer entièrement sur le visage et laisse une ouverture sur le côté sur chaque joue. Mais ne jetez pas tout de suite votre stock, Olivia Cui, dentiste canadienne, a la solution pour ajuster n'importe quel masque à n'importe quel visage.

La jeune femme a posté un tutoriel sur TikTok en juillet. Elle avait déjà fait le buzz à ce moment-là. Mais elle est à nouveau sur le devant de la scène ce vendredi car plusieurs personnalités françaises ont partagé sa vidéo sur Twitter. Comme Samuel Étienne par exemple.

L'astuce d'Olivia Cui est simple. Se laver les mains, saisir son masque et le plier en deux dans le sens de la longueur. Faire un nœud à chaque élastique le plus près possible de la base. Déplier le masque et retrousser vers l'intérieur la petite ouverture qui reste. Fixer les élastiques normalement derrière vos oreilles. Ajuster le masque sur votre nez et sous votre menton. Le tour est joué.

Cette solution peut être adaptée pour les enfants mais il existe aussi des masques chirurgicaux pour eux. Ils sont commercialisés depuis quelques jours en grande surface et dans la plupart des supermarchés.