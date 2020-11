Coronavirus : combien de temps peut durer le confinement ?

publié le 07/11/2020 à 06:01

Cela fait désormais une semaine que la France est de nouveau confinée. La deuxième vague de l'épidémie de coronavirus fait rage : plus de 4.000 patients ont été admis en réanimation, et on compte environ 400 morts de la Covid-19 par jour, soit un toutes les quatre minutes.

Pour l'heure, on attend toujours le pic de l'épidémie : les personnes actuellement hospitalisées ont été contaminées avant le confinement. À ce jour, personne ne peut dire combien de temps va donc durer cet isolement.

Il existe différents scénarios en fonction du taux de reproduction du virus Le fameux R. Il se situe aujourd’hui autour de 1,3 - 1,4. L’objectif est désormais de le faire baisser en-dessous de 1. En mars, la courbe avait arrêté de monter au bout de trois semaines. Il y a eu un très long plateau et une baisse. On était sorti du confinement, le 11 mai, avec un taux de reproduction à 0,7.

Le problème, c'est que cette fois-ci, le confinement n'est pas aussi strict. Il est donc possible qu'il soit aussi moins efficace, et donc qu'il doive être plus long.