Coronavirus : le confinement partiel sera-t-il suffisant ?

publié le 03/11/2020 à 09:16

La deuxième vague de l'épidémie est bien présente et s'intensifie. Plus de 400 personnes atteintes du virus sont décédées ces dernières 24h en France.

D'après le Conseil de scientifique, le pic de réanimation est attendu pour la troisième semaine de novembre. D'ici là, confinement obligatoire jusqu'au début décembre. Même si, ce huit clos n'a pas grand chose à voir avec celui du printemps.

On se demande parfois si "confinement" est bien le terme adapté tant les trottoirs restent fréquentés et les transports toujours remplis comme sur la ligne 13 du métro parisien. "C'est presque comme d'habitude. Autant de monde, aussi bondé le matin. Ils n'ont pas arrêté l'école et donc qui dit école dit travail. Chacun porte son masque mais il n'y a pas de distanciation, c'est à moitié plein", constate Mehdi, un voyageur de la ligne.

"J'ai une sœur qui est médecin, avec ces autorisations de laisser les gens aller travailler en présentiel, avec ces heures de pointe, c'est juste suicidaire. Pour moi c'est limite envoyer toute une population à l'abattoir. C'est dur ce que je dis mais c'est vrai car ce n'est pas protéger la population pour moi", regrette une autre voyageuse de la ligne, Diane.