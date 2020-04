Coronavirus : Christian Estrosi rend le port du masque obligatoire à Nice

publié le 06/04/2020 à 19:48

D'ici quelques jours un arrêté municipal va être pris par le maire de la ville Christian Estorisi. Celui-ci obligera les Niçois à porter sur le domaine publique un masque de protection en tissu qui sera fournie par la ville. "D'ici huit à dix jours nous serons en mesure de donner à chaque Niçois, un masque lavable et réutilisable pendant un mois, et qui respecte les normes qui sont édictées par les services sanitaires de notre pays", a déclaré l'élu.

Une annonce faite ce lundi 6 avril et qui arrive en complément du coup de colère de Bernard Gonzales, préfet des Alpes-Maritimes. Celui-ci a constaté ce week-end, un trop grand relâchement des Azuréens dans le confinement, avec une augmentation de 30% des verbalisations. "Voir des gens hier, se cacher dans les rochers avec leurs serviettes en famille, aller pic-niquer, partir à la montagne ou voir des gens faire du vélo ensemble, c'est seulement pas possible. La fermeté elle est là mais elle va encore être renforcée."

Dans certains quartiers de Nice, où les contrevenants et les regroupements étaient plus nombreux qu'ailleurs, le couvre-feu va être avancé à 20 heures. Désormais, pour pratiquer une activité sportive comme le jogging, il faudra le faire entre 6 heures et midi ou entre 18 heures et 20 heures.