publié le 20/02/2020 à 11:51

Le mois de décembre a été compliqué pour les usagers des transports parisiens. Quelque trois semaines de grève ont rendu leurs déplacements très compliqués voire impossibles au sein du réseau RATP et SNCF en Île-de-France. Si bien que Valérie Pécresse, présidente de la région et de fait également d'Île-de-France mobilités a fait pression pour qu'un geste financier soit fait.

Ainsi, les abonnés Navigo Annuel, Navigo Mois, Navigo Mois Solidarité, Navigo Senior ou imagine R se verront rembourser l'équivalent d'un mois de forfait. Il en sera de même pour les clients Navigo Semaine, Navigo Semaine Solidarité, sur la base de remboursement d'une semaine d'abonnement.

Un site dédié, mondedommagementnavigo.com, a été lancé le 31 janvier afin de déposer sa demande de remboursement, via une procédure simple. Et si le site a été pris d'assaut au point de connaître un dysfonctionnement, les clients RATP et SNCF Transilien n'avaient pas à se précipiter. En effet, il est possible de déposer une demande de dédommagement jusqu'au 12 mars.