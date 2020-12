Coronavirus en France : "Il y a un risque de troisième vague", prévient Attal

publié le 09/12/2020 à 10:15

La levée du confinement au 15 décembre s'éloigne-t-elle ? Emmanuel Macron avait fixé comme objectif le cap des 5.000 contaminations au coronavirus par jour au 15 décembre. La France enregistre actuellement 10.000 contaminations quotidiennes. Un nombre bien loin de l'horizon fixé par le président de la République. L'exécutif craint une troisième vague dans la foulée des fêtes de fin d'année. Un Conseil de défense se réunit ce mercredi 9 décembre afin de trancher la question du déconfinement mi-décembre.

Sur Cnews, le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal a rappelé les objectifs fixés par Emmanuel Macron correspondant aux échéances du 15 décembre et du 20 janvier. Il reconnaît le "risque" d'une "troisième vague". "La question qui va être posée en Conseil de défense est celle de savoir s'il faut reconsidérer un certain nombre de choses pour le 15 décembre", a-t-il précisé.

"Il y a des pays dans le monde qui connaissent une troisième vague. C'est le cas des États-Unis et d'un certain nombre de pays asiatiques", a-t-il indiqué. D'après lui, "ce risque existe" et "les Français l'ont parfaitement intégré". "Nous prendrons toujours les décisions nécessaires pour protéger la santé des Français et faire en sorte qu'il y ait le moins de victimes de cette maladie en France", a ajouté Gabriel Attal qui concède que "le virus fait de la résistance".

Des inquiétudes déjà formulées par le premier ministre Jean Castex qui s'inquiétait fin novembre des "usines à Covid" au moment de Noël et du Nouvel an. La présidente déléguée du groupe La République En Marche à l'Assemblée Aurore Bergé a, quant à elle, évoqué un report de l'ouverture des salles de spectacles, des cinémas et des musées. L'option est "sur la table", a-t-elle déclaré.