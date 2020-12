Coronavirus : "Les grands groupes sont perdus", confie Mercedes Erra

publié le 09/12/2020 à 10:39

Comme de nombreux autres secteurs, celui de la communication et de la publicité est fortement impacté par la crise sanitaire actuelle. Ces deux univers représentent tout de même plusieurs centaines de milliers d'emploi en France.

"On va essayer d'éviter de faire beaucoup de profit et puis de garder des emplois", tente de rassurer Mercedes Erra, présidente de l’association pour les actions de la filière communication, invitée sur RTL, "mais ce n'est pas donné", poursuit-elle.

"Les grands groupes sont perdus, ils sont aussi déstabilisés par les mesures publicitaires". En effet, nombreux sont ceux qui dépendent de la publicité pour tenir. "Les médias sont assez effrayés. Si la baisse de la publicité est importante, ils ont du mal à subsister. (…) Comme d'autres secteurs, quand ça communique moins, ça croit moins", explique Mercedes Erra.