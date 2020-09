Coronavirus : les chiens renifleurs donnent "des résultats prometteurs"

publié le 31/08/2020 à 19:42

Peut-on flairer les personnes porteuses du coronavirus ? C'est ce qu'essaie d'évaluer l'université vétérinaire de Hanovre (Allemagne) et l'école vétérinaire de Maisons-Alfort (Val-de-Marne). Et les expériences donnent "des résultats prometteurs", même s'il faut en "compléter l'évaluation scientifique" et "définir des règles de bon usage", estiment les Académies vétérinaire et de médecine dans un communiqué.

"Les premiers résultats obtenus par une équipe allemande et une équipe française, utilisant de nouveaux tests olfactifs de biologie médicale, montrent que des 'chiens renifleurs' entraînés sont capables de reconnaître une odeur spécifique de la Covid-19 correspondant à un ensemble de composés organiques volatils spécifiques ou d’autres substances métaboliques produites par l’organisme malade", indiquent les Académies.

Les institutions encouragent "le développement de ce nouveau test afin de le mettre en oeuvre dans les meilleurs délais". "Devant l'accroissement des demandes de tests de détection, expliquent-elles, l'utilisation de 'chiens renifleurs' permettrait de réduire les délais encore trop élevés pour l'obtention d'un dépistage par RT-PCR, en particulier chez les cas suspects et les contacts".

Toutefois, les Académies recommandent "de compléter l'évaluation scientifique" de ces tests olfactifs pour "en préciser les performances". Elles appellent également à "identifier la ou les molécules spécifiques de la Covid-19" dans l'ensemble de composés que les chiens reniflent, "sécuriser la présentation des échantillons à analyser" (en général, de la sueur sur une compresse) et "définir les règles de bon usage de ce type de test."