Coronavirus : assiste-t-on à une deuxième vague en Europe ?

publié le 24/08/2020 à 22:02

Si l’on observe les courbes de nouveaux cas quotidiens enregistrés dans des pays européens comme la France, l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne ou encore le Royaume-Uni, tous témoignent d’une certaine reprise de l’épidémie. La France et l’Espagne sont en tête au niveau du nombre de cas avec près de 4.900 nouveaux cas en 24h en fin de semaine dernière pour la France et 2.000 nouveaux cas en 24h pour l’Espagne lundi 24 août. L’Italie observe elle aussi une forte tendance à la hausse des nouvelles contaminations, notamment dans la région de Rome.



Le retour des vacanciers dans leur pays n’est pas pour rien dans cette augmentation de cas, les vacances étant des moments à risques en termes de brassage et de contamination. Des zones jusqu’ici épargnées sont par exemple de plus en plus touchées comme la Sardaigne, qui, chaque été, voit passer un grand nombre de touristes. Afin de limiter les risques, les pays imposent de nouvelles restrictions comme les contrôles stricts aux frontières qui se multiplient, en Autriche par exemple.

Pour autant, le monde scientifique se divise sur l’émergence d’une deuxième vague ou non. Le président du Conseil scientifique, Jean-François Delfraissy, a ainsi déclaré à franceinfo : "ce n’est pas la deuxième vague. On est toujours sur la première". Une vague "qui s’accentue et qui reprend, parce que l’on a perdu les mesures de distanciation sociale". Malgré la hausse de nouveaux cas prouvée par les graphiques, le recul manque encore pour pouvoir parler de deuxième vague même si, comme l’a affirmé Olivier Véran au Journal du dimanche : "Nous sommes dans une situation à risques".

Les nouveaux cas quotidiens du Covid-19 et la moyenne sur 7 jours dans une sélection de pays européens #AFP @AFPgraphics pic.twitter.com/jSDtPx4LUX — Agence France-Presse (@afpfr) August 24, 2020