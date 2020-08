publié le 24/08/2020 à 19:05

Il n'y a plus de doutes : le coronavirus fait sa rentrée dans les Bouches-du-Rhône, et en particulier à Marseille. En conférence de presse, le préfet du département a parlé, ce lundi 24 août, d'une situation "suffisamment alarmante". Des mesures restrictives supplémentaires pourrait être adoptées dans les jours à venir, comme la fermeture des bars à 20h ou la limitation des déplacements.

Une décision dont "prend acte" Renaud Muselier, médecin et président de la région Sud, qui acquiesce qu'il y a "incontestablement un nombre de tests augmentés positifs". Pour lui, il s'agit cependant d'un "Covid des boîtes de nuit", qui toucherait principalement les jeunes.

Si l'élu Les Républicains reconnaît une hausse des hospitalisations, il dit refuser de céder à "l'émotion" et affirme qu'il n'existe pas de "surmortalité" entre l'année 2019 et 2020 dans la région Sud et dans la Ville de Marseille.



"Ce n'est pas la peste, ce n'est pas la bombe atomique, ce n'est pas un tsunami", a-t-il tempéré au micro de RTL. "On est rentré depuis le départ dans une logique simple : on dépiste, on isole, et ici à Marseille on soigne et on traite", explique le président de région.

Renaud Muselier appelle désormais la population à se masquer, regrettant un relâchement dans le respect des gestes barrières à Marseille, alors que "le confinement a été parfaitement respecté". "Le masque est au coronavirus ce que le préservatif est au sida", a-t-il résumé.