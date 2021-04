publié le 30/03/2021 à 16:17

Longtemps pointé du doigt, accusé d’avoir permis la transmission du SARS-CoV-2 de la chauve-souris à l’homme, le pangolin pourrait être définitivement mis hors de cause. Ce, grâce à un autre mammifère : le blaireau-furet.

Cet animal, qui mesure entre 33 et 43 centimètres, et qui ressemble à un croisement des deux animaux dont il tire son nom, pourrait être l’un des animaux intermédiaires qui a permis la transmission du virus de la chauve-souris - très probablement l’animal réservoir - à l’homme, selon le rapport des experts de l’OMS et chinois, dont l'AFP a obtenu copie lundi 29 mars. D’autres espèces sont toutefois mentionnées par le rapport, dont… le pangolin. On retrouve aussi le chat domestique, le lapin ou le vison.

La transmission directe du virus via l'animal réservoir est jugée "possible à probable" par les experts. Mais ces derniers n'écartent pas l'hypothèse d'une transmission par de la viande surgelée - piste privilégiée par Pékin -, jugeant ce scénario "possible".

Le dernier scénario évoqué, qualifié d'"extrêmement improbable", est celui d’un incident de laboratoire. Le rapport recommande de poursuivre des études sur la base de ces trois hypothèses.