Coronavirus : 800 nouveaux cas en France et 79 morts au total

publié le 13/03/2020 à 20:22

Près de 800 nouveaux cas de patients infectés par le nouveau coronavirus ont été détectés en France et l'épidémie a pour l'heure fait 79 morts dans le pays, a annoncé vendredi 13 mars le ministre de la Santé Olivier Véran.

Au total, le nombre de malades contaminés en France depuis fin janvier atteint 3.661, contre 2.876 jeudi 12 mars. Dix-huit décès supplémentaires ont été enregistrés depuis jeudi soir, et 154 patients sont "toujours dans un état grave", selon le ministre.

Suite à l'annonce de la fermeture des écoles à partir de lundi, nombre de soignants s'inquiétaient de la façon dont ils allaient faire garder leurs enfants, craignant d'être obligés de rester à la maison plutôt que de prendre en charge des malades.

Le gouvernement a décidé de "garantir que les enfants des personnels essentiels pour notre système de santé et de prise en charge des personnes les plus vulnérables puissent être accueillis lundi dans les écoles et les collèges ainsi que dans les crèches".

"Nous ne sommes qu'au début de l'épidémie, elle progresse, c'était attendu", a dit le ministre. "Il est encore temps de modifier strictement et scrupuleusement nos comportements afin de nous protéger individuellement et collectivement".

"La première des marques d'affection, c'est le souci de l'autre, le souci de l'autre en toute circonstance, c'est le protéger, et le protéger en épidémie c'est se distancier", a-t-il insisté.