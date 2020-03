La petite soeur de Marine Lorphelin sacrée Miss à son tour

publié le 09/03/2020 à 14:20

En marchant sur les pas de sa grande sœur, Lou-Anne Lorphelin a été sacrée Miss Saône-et-Loire ce samedi 7 mars à Paray-le-Monial (71). Huit ans après le premier sacre de sa sœur Marine, Lou-Anne a à son tour enfilé l'écharpe de Miss, comme l'a annoncé Le journal de Saône-et-Loire.

Lou-Anne Lorphelin ne se destinait pourtant pas à une carrière de Miss. Très impliquée dans ses études de management, la jeune femme de 22 ans explique à Mâcon Infos que, "c'est vraiment la première année que j'ai l'occasion de le faire, mes études ne me le permettaient pas avant", avant d'ajouter : "J’ai pris la décision seule et, pour la petite anecdote, ma famille et ma sœur n’ont appris ma candidature que la veille du casting ! Même si Marine savait que j'y réfléchissais depuis quelques jours".

Cependant, pour Lou-Anne, être Miss n'était pas dans ses plans. "Ce n'est pas un rêve de petite fille" a-t-elle même confiée. C'est après une longue réflexion qu'elle a décidé de tenter l'aventure : "J’ai appris à connaître ce milieu avec ma sœur, j’ai rencontré des Miss, discuté avec elles, mais je n’ai jamais eu l’objectif d’être Miss".

Une victoire qui fait la fierté de sa sœur Marine. L'ancienne Miss France a réagi via sa story Instagram avec une photo de sa sœur portant l'écharpe et le message suivant : "Trop fière et heureuse pour toi ma sœur".

Tout comme sa sœur aînée, qui lui apporte beaucoup de soutien, Lou-Anne Lorphelin est en lice pour le titre de Miss Bourgogne. L'élection se tiendra le 3 octobre 2020, à Chalon-sur-Saône.