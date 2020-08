publié le 05/08/2020 à 19:01

En avril 2019, le directeur général de la Santé Jérôme Salomon a estimé qu'il faudrait que 60% des Français aient été contaminés par le coronavirus pour atteindre le stade d'immunité collective à partir duquel l'épidémie s'arrêterait d'elle-même faute de nouvelles personnes à contaminer.

"En France, on estime qu’environ 10% de la population française a été en contact avec le virus qu’elle ait eu ou non des symptômes", a déclaré Jean-François Delfaissy, président du Conseil scientifique, ce mercredi 5 août sur France Inter.

"Il faut que les gens continuent à vivre, il faut sortir de ce coronavirus, a toutefois expliqué Jean-François Delfraissy. Mais il faut vivre avec des mesures de distanciation sociale. Ce virus continue à circuler en France : on est dans une situation contrôlée, mais fragile."

Face au professeur Éric Caumes, qui souhaite "laisser les jeunes se contaminer entre eux", le président du Conseil scientifique a rappelé que "la population jeune a compris que le risque pour elle était relativement faible, mais n'a pas compris qu'il fallait qu'elle se protège pour se protéger les autres - et aussi pour protéger son propre avenir, parce qu'ils seront les premiers touchés à la rentrée si on a une reprise importante et qu'ils ne peuvent pas travailler."