publié le 06/05/2020 à 13:35

Selon un sondage Ifop pour Darwin Nutrition que nous vous révélions, 57% des Français ont pris du poids pendant le confinement. Pour la majorité des Français, ce confinement a généré une prise de poids moyenne de 2,5 kilos. "Deux kilos sur deux mois ça ne parait pas beaucoup, mais sur une année ça fait pas mal", nous explique le docteur nutritionniste Arnaud Cocaul.

"Donc il faut arrêter cette progression. Ce qui serait bien déjà, c'est de stabiliser votre prise de poids", ajoute-t-il. "Après, il va falloir changer un certain nombre de choses et en particulier vous remettre à l'activité physique. Il faut absolument reprendre l'activité physique et peut-être aussi cultiver le culte de la lenteur qu'on a pu apprendre pendant ces deux mois de confinement", ajoute-t-il.

En effet l'expert voit des points positifs à notre mode de vie ces deux derniers mois, comme le fait de manger plus lentement, de faire la cuisine, de mieux manger. Cependant, "le paramètre négatif, ça a été cette désynchronisation des horaires avec des gens qui se couchaient parfois très tard. Il faut remettre un peu de régularité dans notre quotidien, ce qui est très important au niveau hormonal et au niveau de la stabilisation de notre poids", explique le docteur Cocaul.