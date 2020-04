Confinement : moins de sport pour les Français et... moins de prise poids ?

publié le 23/04/2020 à 21:21

Plus d'un mois après le début du confinement, quelles conséquences sur la santé des Françaises et Français ? L'entreprise d'équipement de sport connecté Withings a analysé les données de 100.000 de ses utilisateurs et utilisatrices anonymes. La conclusion est la suivante : selon cet échantillon, la population française fait moins de sport... mais ne prends pas beaucoup de poids pour autant.

Tout d'abord, cette étude, repérée par Le Parisien, met en lumière le respect des règles de confinement. Le nombre de pas moyens des Français et Françaises a diminué de 27% et la pratique du sport en extérieur se fait plus rare. Une étude précédente menée par CoachMe montrait que, pendant le confinement, 19% de la population ne pratiquait aucune activité physique et que 41% faisait moins de sport qu'auparavant.

Pour autant, l'étude de Withings montre que, contrairement à ce que l'on pourrait attendre, cette baisse de pratique sportive ne s'accompagne pas d'une prise de poids significative. Françaises et Français ont gagné en moyenne seulement 84 grammes supplémentaires, contre 195 grammes en Italie par exemple.

Néanmoins, ces résultats sont à prendre avec des pincettes. Comme le précise Le Parisien, les personnes clientes de Withings (et les utilisateurs d'accessoires de sport connectés en général) "sont par nature des utilisateurs soucieux de leur forme physique et de leur santé en temps normal". Une observation qui peut (en partie) expliquer les données récoltées.