Confinement : 4 petits exercices d'auto-massage pour se détendre le visage

Dimanche 12 avril, Juliette Dumas, la coach bien-être de RTL, vous invite à faire des auto-massages du visage. "J'ai rencontré de loin Fabienne Crocq, une experte en gymnastique faciale, explique-t-elle, et je lui ai demandé de me donner quatre gestes simples qui font beaucoup de bien".

"Le premier conseil c'est de réveiller son attention endormie en massant ses oreilles. Commencez par pincer doucement vos deux lobes avec votre index et votre pouce puis massez et étirez-les en remontant tout le long du bord externe de votre oreille jusqu'à la pointe. Vos allez être plus alerte mais aussi plus apaisé".

"Le deuxième conseil c'est pour activer la circulation et donner bonne mine. C'est bien de le faire le matin pour bien commencer la journée chez soi mais pas de règle imposée, surtout en ces temps de confinement. Le troisième conseil, c'est pour rire et se défouler. Et enfin, le quatrième vise à vous détendre et apaiser par exemple un mal de tête". Retrouvez tous les détails en écoutant cette chronique.