Coronavirus et confinement : pourquoi il faut continuer de fêter les anniversaires

publié le 04/04/2020 à 11:53

En dépit du contexte de confinement imposé en France depuis le mardi 17 mars et au moins jusqu'au mercredi 15 mars, il faut continuer de fêter les anniversaires. Voilà le message de Juliette Dumas, samedi 4 avril.

"On peut continuer à le faire en restant chacun chez soi, explique la coach bien être de RTL. C'est ma voisine Julie, depuis son balcon, qui m'a raconté cette bonne idée : des amis ont fêté l'anniversaire de celui qui changeait de dizaine et pour qui ils avaient prévu une fête avant d'être confinés".

"Pour ce 'confinanniversaire', chacun a préparé un gâteau et un petit dîner. Ils se sont donné rendez-vous en vidéo à 19h, sur une plate-forme qui s'appelle 8x8. Il y a aussi Zoom ou HouseParty à télécharger gratuitement. Leur copain a soufflé virtuellement sur chaque gâteau. Ils ont parlé, revisité les bons souvenirs, et même chanté jusqu'à 2h du matin. Ils se sont promis de fêter cet anniversaire 'en vrai' dès que ce sera possible".