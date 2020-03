Comment venir à bout des punaises de lit ?

publié le 29/02/2020 à 07:30

Rien que son évocation donne la chair de poule. Jeudi 20 février, le gouvernement a annoncé un plan de lutte contre les punaises de lit, ces bêtes de quelques millimètres qui se faufilent dans les tissus, les lits et les canapés. Leur petite taille les rend quasiment invisibles, dans les brocantes et autres vide-greniers.

Alors que ces bestioles avaient pratiquement été éradiquées en France, au milieu du XXe siècle, le ministère du Logement a constaté une recrudescence des cas, grâce aux remontées des professionnels de l'extermination. En effet, ces derniers sont assaillis de demandes, si bien que le gouvernement à mis en place un ensemble d'informations sur cohesion-territoires.gouv.fr.

Au total, 400.000 sites ont été traités en 2019. Car les punaises de lit sont un véritable cauchemar : elles provoquent des démangeaisons, et viennent la nuit sucer le sang de leurs victimes qui ne parviennent plus à dormir. Surtout, s'en débarrasser est quasi-mission impossible. Voici nos astuces.

Un nettoyage complet de la maison

Tout commence par un nettoyage complet de votre logement. Passez en machine tous les tissus qui peuvent l'être. Les punaises adultes et les larves ne supportent pas un lavage à plus de 60 degrés. Pour les vêtements plus fragiles, vous pouvez les mettre dans le congélateur (- 20 degrés) car ces insectes ne supportent pas le froid. Laissez les au moins 72 heures. Pour détruire les punaises à tous les stades, un nettoyage à la vapeur (120 degrés) est nécessaire. Insistez sur chaque interstice de vos meubles.

Poursuivez votre nettoyage par un grand coup d'aspirateur, pour vous débarrasser des œufs. Attention, l'aspirateur ne tue pas les œufs, il est alors nécessaire d'enfermer le sac aspirateur dans un autre sac en plastique bien fermé. Nettoyez bien votre conduit d'aspirateur une fois que vous avez terminé.

Remplacement de certains meubles

Certains meubles peuvent être difficilement nettoyables, car les interstices sont trop difficiles d'accès. S'ils sont infestés, il peut être obligatoire de les changer. Attention, ne les déposez pas sauvagement dans la rue, où les punaises pourraient s'accrocher aux vêtements des passants et les infester à leur tour.

Déposez les meubles dans une décharge, en prenant soin de les rendre inutilisables, afin d'éviter que d'autres s'en servent. Surtout, évitez d'entreposer votre mobilier à un endroit où il pourrait infester votre maison.

La terre de diatomée pour protéger les ouvertures

Les insecticides chimiques vendus dans le commerce ne sont pas efficaces pour lutter contre les punaises de lit. En revanche, vous pouvez utiliser de la terre de diatomée pour faire barrière. Elle se présente comme une poudre fine à forte porosité : les particules mesurent entre 10 et 200 micromètres. Cette poudre est abrasive pour les nuisibles, conduit à leur déshydratation et à la mort des insectes. Placez-en aux pieds de votre lit et de votre canapé ainsi qu'à proximité de vos portes et fenêtres.



Les cas désespérés pourront faire appel à un professionnel. Mais il faudra alors compter sur un budget de 500 à 750 euros et plusieurs interventions. Un numéro 0.806.706.806 (prix d'un appel local) et un site, stop-punaises.gouv.fr a été mis en place pour apporter des informations aux personnes infestées.

Stop aux #punaises de lit qui pourrissent la vie de millions de Français. Nous lançons un plan de lutte :

📢 informations aux citoyens pour éviter les mauvais gestes

✔️ formation & label des professionnels qualifiés

pour vous aider: 📞0806 706 806 🖥https://t.co/0kL4k9Jd56 pic.twitter.com/ENyQfQBhqb — Julien Denormandie (@J_Denormandie) February 21, 2020