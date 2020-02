publié le 09/02/2020 à 07:41

Chaque début d'année, les conditions d'attribution d'un logement social changent. Pour prétendre à une HLM (habitation à loyer modéré), il est nécessaire de ne pas dépasser un certain plafond de ressource. Au 1er janvier 2020, l'État a augmenté ces montants de 1,2% par rapport à 2019. Cette revalorisation correspond à la hausse de l'indice de révision des loyers (IRL) au 3e trimestre de l'année écoulée.

Outre ce plafond de revenu, la composition du ménage et la zone géographique du logement font partie des critères de calcul et d'attribution d'un logement social. Les conditions à Paris, et plus globalement en Île-de-France, par rapport aux autres régions, sont ainsi très différents.

Il existe différents types de logement social. Les PLAI (Prêt Locatif Aidé d'Intégration) sont réservés aux personnes en situation de grande précarité. Les PLUS (Prêt Locatif à Usage Social) correspondent aux HLM traditionnelles. Les PLS (Prêt Locatif Social) sont eux attribués aux familles qui ont des revenus trop élevés pour pouvoir accéder aux locations HLM classiques, mais trop bas pour pouvoir se loger dans le secteur privé.

Les PLAI

Les revenus annuels maximum pour obtenir un logement social de type PLAI en province sont les suivants.

Une personne : 11.478 euros.

Deux personnes : 16.723 euros. Si c'est un jeune couple ou si la personne a une personne à charge : 20.110 euros.

Trois personnes : 20.110 euros. Si la personne a deux personnes à charge : 22.376 euros.

Quatre personnes : 22.376 euros. Si la personne a trois personnes à charge : 26.180 euros.

Cinq personnes : 26.180 euros. Si la personne a quatre personnes à charge : 29.505 euros.

Six personnes : 29.505 euros.

Comptez ensuite 3.291 euros par personne supplémentaire.

Les PLUS

Les revenus annuels maximum pour obtenir un logement social de type PLUS en province sont les suivants.



Une personne : 20.870 euros.



Deux personnes : 27.870 euros. Si c'est un jeune couple ou si la personne a une personne à charge : 33.516 euros.



Trois personnes : 33.516 euros. Si la personne a deux personnes à charge : 40.462 euros.



Quatre personnes : 40.462 euros. Si la personne a trois personnes à charge : 47.599 euros.



Cinq personnes : 47.599 euros. Si la personne a quatre personnes à charge : 53.644 euros.



Six personnes : 53.644 euros.



Comptez ensuite 5.983 euros par personne supplémentaire.

Les PLS

Les revenus annuels maximum pour obtenir un logement social de type PLS en province sont les suivants.



Une personne : 27.131 euros.



Deux personnes : 36.231 euros. Si c'est un jeune couple ou si la personne a une personne à charge : 43.571 euros.



Trois personnes : 43.571 euros. Si la personne a deux personnes à charge : 52.601 euros.



Quatre personnes : 52.601 euros. Si la personne a trois personnes à charge : 61.879 euros.



Cinq personnes : 61.879 euros. Si la personne a quatre personnes à charge : 69.737 euros.



Six personnes : 69.737 euros.



Comptez ensuite 7.778 euros par personne supplémentaire.