publié le 09/11/2018 à 08:09

Avoir un bobo ou une petite urgence tombe systématiquement au mauvais moment : le soir, le week-end, pendant les vacances... Autrement dit, quand notre pharmacie habituelle est fermée. C'est pourquoi le concept de la pharmacie de garde a été inventé. Mais comment savoir quelle pharmacie est de garde ?



Un seule solution : appeler le 32.37. Ce numéro vous permet de savoir quelle est la pharmacie de garde la plus proche de chez vous. On vous répond 24h/24, les dimanches et jours fériés compris. Ça coûte 0,35 euro la minute.

Autre solution, totalement gratuite : le site internet www.3237.fr. La seule réserve que l'on peut faire par rapport au site internet, c'est que dans certains départements, comme l'Ardèche ou le Pas-de-Calais, l'information n'est pas disponible, mais ça devrait venir.

Comment ça marche ?

Pour les départements dans lesquels le site fonctionne, le principe est simple : il y a une carte de France (Outre-Mer compris), vous cliquez sur votre département. Puis, deux possibilités : entrer le code postal ou cliquer sur le nom de votre ville/village (la liste est par ordre alphabétique). Vous indiquez ensuite l'heure à laquelle vous souhaitez vous rendre à la pharmacie. Vous validez, et la liste des pharmacies disponibles tombe.



Sont indiquées celles qui sont le plus près de chez vous, ainsi que le nombre de kilomètres à parcourir et l'adresse. Mais pas toujours. Certaines pharmacies, pour des raisons de sécurité, ne souhaitent pas que leur adresse apparaisse sur internet. Il faut donc passer par la plateforme téléphonique (32.37) pour être mise en relation avec elle.