Comment garder une maison saine en hiver ?

Quand on évoque la pollution de l’air, il nous vient aussitôt à l’esprit le trafic routier et les fumées qui s’échappent de cheminées d’usines. On pense moins à notre cuisine ou à notre salle de bain. Et pourtant, la qualité de l’air de notre logement laisse souvent à désirer, surtout en hiver car on a tendance à moins aérer.

L’aération, c’est vraiment essentiel. Ça vaut tous les purificateurs d’air ! Il faut aérer quelle que soit la météo, et pas uniquement à cause de la Covid et des virus hivernaux, mais aussi pour chasser tous les polluants que l’on émet avec nos activités.

Il est conseillé d’aérer chaque pièce au minimum 5 à 10 minutes par jour, même si notre habitation dispose d’une VMC, une ventilation mécanique contrôlée. C’est indispensable pour évacuer ne serait-ce que l’humidité produite par notre respiration.

Une famille de quatre personnes émet environ 5 litres de vapeur d’eau par jour ! Sans compter l’humidité produite par les activités, comme la douche, le bain, la cuisson, la lessive… A ce propos, mieux vaut étendre son linge dans une pièce aérée.

Trop d’humidité est un problème car cela favorise les moisissures et les acariens. Dans l’idéal, le taux d’humidité devrait se situer entre 40 et 60%. Les petites stations météo qu’on peut trouver dans le commerce fournissent ce taux. En dessous l’air est trop sec. Et ce n’est pas bon non plus car cela assèche les muqueuses, qui deviennent alors plus sensibles aux microbes. Voilà pourquoi il ne faut pas trop chauffer.

L'aspirateur une à deux fois par semaine

L’Ademe, l’Agence de la transition écologique, recommande 19° à 21°C dans les pièces à vivre, 22e C dans la salle de bain quand on l’utilise, 17e C dans la chambre à coucher, entre 18°C et 20°C pour une chambre de bébé.

Côté ménage, on passe l’aspirateur 1 à 2 fois par semaine pour éliminer poussières et acariens. On dépoussière les bouches de ventilation tous les 2 ou 3 mois avec une éponge humide.

Et si on ne l’a pas encore fait, on utilise des produits d’entretien plus sains, comme le savon noir ou le savon de Marseille, le vinaigre blanc, le bicarbonate de soude qui ne rejettent pas de substance toxique dans l’air.

A l’inverse, les produits qui sentent le "propre" larguent de nombreux composés volatils organiques qui sont des polluants. Et autant le savoir, les plantes dites « dépolluantes » ne sont pas efficaces. Si certaines ont bien des propriétés épuratrices en laboratoire, c’est limité. Et en tout cas, elles ne peuvent pas dépolluer une pièce !

Ne pas abuser des bougies

Il faut éviter les bougies parfumées et autres parfums d’ambiance. Il ne faut pas en abuser, car les sprays anti-odeurs, émettent des substances irritantes. Même les diffuseurs d’huiles essentielles censés purifier l’air, peuvent aussi être une source de pollution et entraîner des irritations.



Les personnes souffrant d’asthme ou de maladies respiratoires doivent être particulièrement vigilantes. Mieux vaut troquer les désodorisants par des pots-pourris à base de feuilles, fleurs, écorces qui sont plus sains.



Tout ce qu’on fait brûler produit également des polluants, l’encens encore plus que les bougies parfumées. Concernant les bougies, surtout en cette période de l’année, cela peut être très réconfortant d’en allumer chez soi. Alors, si on veut vraiment en utiliser, on le fait occasionnellement, pas plus de quelques heures, et on aère bien après !