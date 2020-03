Coronavirus : les GP de F1 de Bahreïn et du Vietnam à leur tour reportés

publié le 13/03/2020 à 15:27

"En vue de la propagation mondiale continue de Covid-19, la décision a été prise par toutes les parties de reporter les deux courses qui auront lieu du 20 au 22 mars à Bahreïn et du 3 au 5 avril au Vietnam", a indiqué la FIA dans un communiqué. Les promoteurs ont pris ces décisions afin d'assurer la santé et la sécurité du personnel itinérant, des participants aux championnats et des fans, "ce qui reste notre préoccupation principale".

La FIA et tous les acteurs de Formule 1 vont désormais prendre le temps nécessaire pour étudier la viabilité de dates alternatives possibles pour chaque Grand Prix plus tard dans l'année si la situation s'améliore. La priorité est de "protéger les gens d'abord", explique Jean Todt, président de la FIA.

"Le report des Grands Prix de Bahreïn et du Vietnam, comme pour le Grand Prix d'Australie, a été la seule décision possible compte tenu de toutes les informations dont nous disposons actuellement, poursuit le dirigeant français. Nous continuons à compter sur les contributions et les conseils de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et des gouvernements et travaillerons avec eux tout au long de cette période imprévisible pour protéger les fans, les compétiteurs et l'ensemble de la communauté du sport automobile".