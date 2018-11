publié le 16/11/2018 à 11:28

La brosse à dents électrique est globalement efficace, mais certaines plus que d’autres. C’est presque devenu un incontournable, mais comme toujours, quand un produit a du succès et a démontré son efficacité, cela inspire les industriels qui ensuite vous proposent mille et une versions. Tant et si bien qu’à la fin, on ne sait plus trop ce qu’il faut choisir.



Et cela d’autant plus que la différence de prix entre les unes et les autres n’est pas anodine. Une brosse à dents électrique peut coûter quelques euros ou quelques dizaines d’euros, sans que l’on comprenne vraiment cette variation. Tour d’horizon des différents modèles.

L’entrée de gamme, c’est la brosse à dents électrique jetable. Elle fonctionne avec une pile donc ce n’est pas vraiment écolo et la tête de la brosse n’est pas remplaçable, donc on ne peut pas dire qu’elle cumule vraiment les avantages.

Une brosse rechargeable, meilleur choix ?

Je vous conseille plutôt d’opter pour une brosse rechargeable, dont on peut changer la brossette lorsqu’elle donne des signes de fatigue. Et je vous la recommande d’autant plus facilement que les tests réalisés en labo par un magazine comme Que Choisir, montrent qu’elle est plus efficace.

Quel prix ?

Ça démarre à une vingtaine d’euros, mais ça peut grimper rapidement à une centaine d’euros si vous en voulez une antidérapante, qui fait aussi massage, et jet hydropulseur. Mais on n’est peut-être pas obligé d’aller jusque-là quand on démarre, d’autant qu’il faut prévoir un petit budget pour les brossettes qu’il faut changer régulièrement. Grosso modo tous les trois mois, mais quand elle n’est plus utilisable cela se voit avec les poils en éventail. On n’oublie pas au passage que deux minutes de brossage, c’est le tarif minimum.

Pour tout le monde, même les enfants ?

Encore plus pour les enfants, parce qu’elle fait bien prendre conscience du geste à accomplir. Elle effectue des mouvements rotatifs, et non pas ce mouvement d’avant en arrière, en appuyant bien fort, que l’on voit trop souvent, et qui abîme les gencives.

Quel modèle ?

On propose des brosses avec des têtes de toutes sortes. Faites simple : les petites rondes suffisent, étant donné que la brosse nettoie les dents une par une.