Noël 2018 : vous saurez tout sur le foie gras avec Michel Cymes

C’est une spécialité bien française : on consomme dans le monde 27.000 tonnes de foie gras et les trois quarts sont consommés en France. À l’arrivée, un français consomme environ 300 grammes par an.



Il circule beaucoup d’idées fausses sur ce produit d’excellence de la gastronomie française. J’ai lu et entendu que le foie gras était un concentré de produits toxiques et des théories fumeuses sur la capacité du foie des animaux à stocker des produits toxiques.

S’il est vrai qu’en présence d’un produit toxique le foie de l’animal réagit en stockant des graisses, il est complètement faux d’affirmer que c’est le cas pour les oies que l’on gave dans les élevages. On leur donne du maïs, donc du sucre, ce qui ne modifie en rien leurs cellules hépatiques.



On peut refuser d’en manger mais dire que le foie gras est toxique est un mensonge colporté par le lobby anti-foie gras, comme l’affirme l’Agence de sécurité sanitaire des aliments (ANSES).

Par ailleurs, en France, les éleveurs contrôlent l’alimentation des canards et des oies. Quand bien même un foie gras serait contaminé sur la chaîne alimentaire, le consommateur, lui, ne serait touché qu’à dose infinitésimale. Pour que ça devienne vraiment toxique, il faudrait qu’il y ait contamination et accumulation, autrement dit manger du foie gras tous les jours.

Enfin, l’utilisation des antibiotiques comme additifs est interdite et en cas de traitement l’élevage perd son label IGP (Indication géographique protégée). Si ce dernier est associé à votre foie gras vous pouvez avoir confiance, mais je vous conseille d’aller voir le petit producteur du coin qui propose son propre foie gras, celui qu’il mangera lui aussi à Noël.