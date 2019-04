publié le 08/04/2019 à 10:11

Pour ceux qui reprennent la course, le cardio-fréquencemètre peut être très utile. Pourtant, beaucoup de gens courent ou pédalent encore sans cet appareil - en particulier ceux qui ont dépassé la cinquantaine - qui n'est pas très onéreux et pourrait bien leur servir.



Le cardio-fréquencemètre se compose, d'une part, d'une montre que vous portez au poignet et, d'autre part, d'une ceinture que vous vous mettez au niveau du thorax. La ceinture est l'émetteur, qui mesure votre fréquence cardiaque. La montre, le récepteur sur lequel lire le résultat.

Contrairement aux apparences, le cardio-fréquencemètre n'est pas un simple gadget. Grâce à lui, vous pouvez anticiper cet instant où, dans l'ivresse de l'effort, vous risquez de forcer un peu trop sur votre organisme, au risque de vous blesser voire de vous mettre plus sérieusement en danger. Le cardio-fréquencemètre, est donc à la fois un outil santé et un outil qui vous permet d'optimiser vos performances.

Calculez votre fréquence cardiaque maximale

Nous avons tous une fréquence cardiaque maximale. C'est la fréquence de notre cœur lorsqu'on est à fond, au bord de la rupture. Il est possible de calculer cette fréquence très précisément, en faisant un test d'effort. On peut aussi en avoir une idée assez concrète en retranchant son âge de 220.



Par exemple, si vous avez 50 ans, 220 moins 50 égale 170. Votre fréquence cardiaque maximale est donc 170 battements par minute, à 10 battements près. Une fois que vous rentrez cette donnée dans votre cardio-fréquencemètre, vous allez pouvoir adapter votre entrainement pour progresser sans martyriser votre cœur.

Ménagez votre cœur en vous adaptant à chaque effort

Imaginons que vous vouliez faire un effort léger pour déstresser un peu. Vous allez donc vous situer à 60% de votre fréquence cardiaque maximale. Si l'on reprend l'exemple du coureur de 50 ans, 220 moins 50 égale 170, 60% de 170 égale 102. Vous savez donc que si êtes à 102 pulsations par minute, vous êtes dans cette zone d'effort léger. Vous calez votre rythme en conséquence et le tour est joué.



Si vous souhaitez perdre un peu de masse graisseuse, et que vous courez tous les jours à 70% de votre fréquence cardiaque maximale, 70% de 170, donne 119 pulsations par minute. Dans le cas où vous voudriez muscler votre cœur, calez-vous à 80% de votre fréquence maximale, c'est à dire 80% de 170, ce qui fait 136 pulsions par minutes.



Mais il convient de rester vigilants. À partir de 85% de la fréquence cardiaque maximale, on entre dans une zone de danger. En tout cas pour le commun des mortels. Les athlètes, eux, peuvent s'y aventurer. C'est d'ailleurs à ce prix qu'ils décrochent des médailles, tandis que les autres décrochent le peloton.