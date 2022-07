Canicule : que manger et boire en période de fortes chaleurs ?

Depuis le début de la semaine, la France est frappée par une nouvelle vague de chaleur. Face à ces températures caniculaires, il est d'abord indispensable de bien penser à s'hydrater. Il est également possible de se rafraîchir grâce à nos assiettes, en optant pour les bons ingrédients.

Lorsque le mercure grimpe, l'appétit est moins important. Pas question cependant de sauter certains repas, il faut continuer de manger équilibré pour répondre aux besoins de notre corps. Des légumes, des fruits, des protéines et des féculents doivent alors être au menu, tout comme le sel, en quantité raisonnable. Contrairement aux idées reçues, ce dernier a même un rôle important pendant la canicule puisqu'il vous encourage à vous hydrater en vous donnant soif et aide à réintroduire les nutriments éliminés lors de la transpiration.

Si la choucroute ou le cassoulet ne vous donnent pas vraiment envie en ce moment, ça tombe bien, les aliments stars de la canicule restent les fruits et légumes frais car ils sont riches en eau et en fibres. Néanmoins, ne vous contentez pas de manger des crudités, qui à la longue risquent de provoquer des problèmes de transit. Vous pouvez alors incorporer des légumes préalablement cuits dans vos salades, de l'aubergine ou des haricots verts par exemple. Du concombre, du melon, de la tomate, des fraises... La pastèque reste cependant le fruit le plus hydratant.

Éviter les boissons sucrées

Pour se désaltérer et se rafraîchir, rien de mieux que l'eau. En période de canicule, il est recommandé d'en boire 1,5 litre au minimum, 2,5 litres au maximum, par jour, indiquait le mois dernier le porte-parole de la sécurité civile Alexandre Jouassard sur RTL. Les boissons sucrées sont elles à éviter car elles stimulent la soif, tout comme les boissons trop froides, qui peuvent provoquer de l'inconfort au niveau de l'estomac.

Pour un peu plus d'originalité, vous pouvez échanger votre verre d'eau plate contre un verre d'eau gazeuse ou d'eau de coco. Autre possibilité, se faire sa propre eau aromatisée, notamment celle proposée par Cyril Lignac à l'antenne de RTL. Paradoxalement, les boissons chaudes sont aussi conseillées, car elles permettent une meilleure hydratation et rafraîchissent mieux. Privilégiez alors les non-diurétiques, sous peine d'obtenir l'effet inverse.

En revanche, si une bonne bière fraîche ou un cocktail coloré vous fait de l'œil, attention : "L'alcool déshydrate, c'est prouvé scientifiquement", a également expliqué Alexandre Jouassard.

