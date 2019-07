publié le 22/07/2019 à 18:01

Se rafraîchir par n'importe quel moyen, ce sera le lot de quasiment tous les Français à partir du mardi 23 juillet. Une vague de chaleur est en effet attendue, et devrait durer jusqu'au jeudi inclus. On attend par exemple 42 degrés dans la capitale jeudi 25 juillet, 40 degrés à Toulouse, 38 à Lyon, 37 à Agen ou encore 36 à Metz et à Saumur sont prévus mercredi.

Avec de telles températures, il est bien sûr impératif de s'hydrater, et de rester à l'abri de la chaleur, en privilégiant les lieux climatisés comme les centres commerciaux, ou encore les cinémas. Malgré ce que l'on pourrait croire, certains réflexes pour garder son corps au frais ne sont pas bons et peuvent même rendre cet épisode caniculaire encore plus difficile à supporter. Voici quatre comportements à éviter pour les jours à venir.

1. Ne pas boire trop d'eau

C'est une évidence, en période de canicule, il faut boire plus que d'habitude. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'excès. Il est recommandé de consommer entre 1,5 et 2 litres d'eau. Au-delà de cette limite, cela peut devenir dangereux, notamment pour les personnes âgées, qui peuvent être victimes d'hyponatrémie. Cette hyperhydratation peut provoquer le gonflement des organes et parfois même des dysfonctionnements cérébraux.

2. Ne pas prendre de douche glacée

C'est le rêve de tout un chacun après une journée passée sous une chaleur étouffante : prendre une douche très fraîche pour refroidir son corps. Mais attention au choc thermique si la différence de température est trop grande. Si l'écart est trop important, l'organisme va se sentir agressé et va devoir fournir de gros efforts maintenir votre température corporelle à 37 degrés.

3. Ne pas dormir près d'un ventilateur

Concernant le fonctionnement d'un ventilateur pendant la nuit, le docteur Jean-François Toussaint, professeur à l'université Paris-Descartes et directeur de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, avait admis sur RTL que c'est une "option moyenne, sauf s'il est dirigé vers le bas du corps". S'il souffle au niveau de votre tête, l'air sec et frais peut notamment dessécher les sinus ou la gorge.

4. Ne pas rester cloîtré chez soi 24h/24

Si, aux heures les plus chaudes de la journée, il est évidemment déconseillé de rester dehors, canicule ne doit pas rimer avec inactivité. Pour garder la forme, on peut s'octroyer une petite marche tôt le matin ou tard le soir, lorsque les températures sont plus supportables.