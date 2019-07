publié le 21/07/2019 à 16:15

Nous sommes le 22 juillet 2019. Toute la France est frappée par une vague de chaleur. Malgré la canicule, des régions résistent à la flambée du mercure. Si vous n'avez pas encore fixé votre destination de vacances, ou que la chaleur vous pousse à prendre le large, c'est le moment de fixer (ou de changer) votre cap.

Oubliez le Sud, cap au Nord-Ouest. La Bretagne, la Basse-Normandie ou encore le Nord-Pas-de-Calais devraient connaître des températures de 26 à 30 degrés, quand elles pourront atteindre jusqu'à 40 degrés dans le Sud et en Auvergne-Rhône-Alpes. Pourquoi ne pas alors découvrir la beauté du Mont-Saint-Michel plutôt que d'attendre 111 ans comme Maryse ?

Les prévisions météo du lundi 22 juillet 2019 Crédit : Météo France

Les Pyrénées devraient aussi être relativement épargnées, pour ceux qui souhaiteraient prendre un peu d'altitude et respirer l'air de la montagne. Il ne vous reste que quelques jours, pour les plus téméraires, pour devenir archéologue dans la région. On recherche des bénévoles pour aller fouiller un site gréco-romain dans la montagne, sans eau courante, ni électricité, ni portable. Des vacances dépaysantes garanties. Plus d'informations ici.

