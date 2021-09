Brûlures, lésions, dépigmentation... L'Anses alerte sur les dangers de l'épilation définitive

C'est une technique qui séduit de plus en plus les femmes et les hommes qui souhaitent se débarrasser pour de bon de leurs poils et ne plus passer par la case rasage ou épilation régulière. L'épilation définitive consiste à brûler et détruire le bulbe du poil grâce à des impulsions de lumière Laser. Mais attention, ce dispositif esthétique n'est pas sans danger. L'Agence nationale de sécurité de l'alimentation, de l'environnement et du travail lance l'alerte.

Le 9 septembre, l'Anses a publié sur Twitter : "Depuis 15 ans, l’épilation à la lumière pulsée s’est développée chez certains médecins, mais aussi dans les salons d’esthétiques, ou même chez les particuliers. Cette pratique peut avoir des effets plus ou moins graves pour la santé."

L'agence a tenu à rappeler les risques auxquels s'exposent les personnes qui ont recourt à cette pratique. Elle note qu'il existe souvent des effets dits "mineurs" parmi lesquels des douleurs, sensations de brûlures ou encore cloques. Mais ils peuvent être plus graves. En effet, l'épilation définitive peut entraîner selon l'Anses des troubles de la pigmentation et/ou des lésions oculaires en cas de mauvaise utilisation de l’appareil ou encore dénaturer la couleur de lésions précancéreuses avec un risque de retard de diagnostic de cancer de la peau.

Pour prévenir ces risques et protéger les utilisateurs, l’Anses a recommandé d’inscrire ces dispositifs dans un cadre réglementaire adapté et demandé de mieux former les professionnels. Par ailleurs, si vous comptez opter pour une épilation définitive renseignez-vous bien sur les différentes techniques et centres, les contre-indications et les précautions à prendre. Vous pouvez retrouver toutes ces informations sur le site de l'Anses en cliquant ici.