Bronchiolite : une épidémie frappe toute la France

Près d'un enfant de moins de 2 ans sur 5 de passage aux urgences la semaine passée l'a été pour une bronchiolite. Cette maladie respiratoire très fréquente chez les nourrissons et les enfants de moins de 2 ans est dans une phase épidémique dans l'ensemble de la France métropolitaine, alerte Santé publique France dans son bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH).

La Guadeloupe, la Martinique ainsi que Saint-Martin connaissent aussi une épidémie de bronchiolite, alors que la Corse est dans une phase pré-épidémique. Depuis début septembre, le nombre de cas est en croissance constante, avec une accélération depuis début novembre.



Avec 4.000 passages aux urgences la semaine passée, le niveau est proche de celui de 2017, mais bien inférieur à celui de 2018, où plus de 5.000 cas avaient été recensés en semaine 49. La tendance suit globalement une trajectoire semblable aux années passées.

Une épidémie de bronchiolite en France en semaine 49 (2019) Crédit : Santé public France (BEH)

Que faire pour éviter la maladie ?

Dans sa brochure de conseils, Santé publique France rappelle que le virus se transmet facilement et peut rester sur les mains et les objets. Les adultes et grands enfants peuvent être porteurs du virus et être contagieux sans présenter de symptômes ou avec les symptômes d'un rhume.

Pour diminuer les risques, il est conseillé de se laver les mains avec de l'eau et du savon avant tout contact avec l'enfant. Il faut aussi éviter les lieux publics confinés, le partage d'objets entre enfants et laver les jouets et doudous régulièrement. Pensez également à aérer la chambre de l'enfant au moins 10 minutes par jour.

En cas de symptômes du rhume, n'hésitez pas à porter un masque pour vous occuper de votre enfant. Couvrez-vous la bouche avec le coude ou la manche en cas de toux ou d'éternuements. Évitez d'embrasser votre enfant.

Que faire si votre enfant présente des symptômes ?

Le principal symptôme de la bronchiolite est une gêne pour respirer ou des difficultés pour téter ou manger. Pour la plupart des enfants, consulter son médecin traitant suffira. Il vous prescrira les soins et traitements appropriés. Nettoyez le nez de votre enfant au moins 6 fois par jour avec du sérum physiologique. Il faut lui donner de l'eau très régulièrement pour éviter la déshydratation.



Dans les cas les plus graves, il est préférable d'aller directement aux urgences. Cela est le cas pour les enfants de moins de six semaines et les enfants prématurés âgés de moins de trois mois. C'est aussi recommandé si votre enfant n'a pas bu plus de la moitié de ses biberons à trois repas consécutifs, s'il vomit systématiquement ou s'il dort beaucoup ou pleure en permanence.