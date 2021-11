Black Friday : comment choisir vos promotions pour faire les meilleures affaires ?

Le Black Friday, c'est l'événement commercial à ne pas manquer. Smartphones, ordinateurs, téléviseurs, jeux vidéo, baskets tendance. Ce vendredi 26 novembre, vous aurez 24 heures pour faire un maximum de bonnes affaires juste avant les fêtes de Noël. Alors, comment bien se préparer et quelles promos spectaculaires nous réservent ce Black Friday 2021 ?

Les produits qui font généralement le plus rêver sont "les produits les plus chers sur lesquels on a un pourcentage de réduction (...) c'est souvent des produits technologiques haut de gamme, des téléphones, des télévisions, des consoles de jeux vidéo, mais aussi de l'électroménager ou de l'ameublement", détaille Alexis Melka, directeur associé d’Apollo Plus, qui propose une application de prédiction des ventes basées sur l’intelligence artificielle.

À quelques jours du Black Friday, "on a des premières réductions sur les Airpods 2 d'Apple, par exemple", qui sont passés de 250 à 100 euros, ajoute-t-il. Il y a aussi "les aspirateurs Dyson chez Ubaldi ou une TV Led 4K Samsung à 550 euros au lieu de plus de 1.000 euros chez Cdiscount. C'est autant de bonnes affaires qu'on trouve en ce moment", résume Alexis Melka.

Deux types de promotions lors du Black Friday

Pour Alexis Melka, il y a deux types de promotions du Black Friday. Celle sur les produits stars avec des prix "très attractifs pour les consommateurs", pour les faire venir et générer de l'intérêt, "mais en quantité très limitée". "Et puis, de l'autre côté, on a des produits en stock chez les distributeurs dont on a du mal à se débarrasser parce qu'ils ont 1 ou 2 ans d'ancienneté. On va chercher à les brader pour les faire partir plus vite et laisser la place aux nouveaux produits, notamment à l'approche de Noël", détaille-t-il.

Pour les produits stars, le Black Friday, "peut être une vraie aubaine parce que les promos, on n'est pas près de les retrouver pour les invendus qu'on essaye de brader. C'est vrai que là, on peut les retrouver lors des soldes d'hiver, par exemple, après Noël, ce ne sera pas si exclusif que ça".

"Les promos maximales, sont généralement sur les produits dont on a du mal à se débarrasser. La promo moyenne est compliquée à calculer parce qu'il y a une telle variété d'offres et de produits lors du Black Friday. Mais l'intérêt, c'est vraiment de créer l'événement. Et pour attirer l'attention, on a besoin de ces gros niveaux de promo", note le directeur associé d’Apollo Plus.

Quels sont les sites qui proposent les meilleures offres ?

"C'est toujours la compétition entre ces différents sujets, aussi bien chez Darty que Cdiscount qu'Amazon. La concurrence fait rage pour proposer l'offre la plus attractive à son client", répond Alexis Melka à Flavie Flament. Cependant, des sites peuvent vous aider en centralisant les meilleures offres du Black Friday, "comme Le Dénicheur ou Les Numériques".

Le Black Friday "a déjà commencé chez certaines enseignes en ligne. Vous avez entendu parler de la Black Friday Week et maintenant, on parle même du Black Friday Month. Je disais au début vous avez déjà des promotions sur les AirPods ou autres, donc vous pouvez déjà vous connecter. Et surtout, avec les pénuries dont on entend parler certaines marques vont avoir du mal à proposer leurs produits et il n'y en aura pas pour tout le monde".

Il est tout à fait possible de se faire rembourser, mais "il faut faire attention aux conditions générales de vente (...) Ce qui a ce qu'il faut retenir, par contre, c'est que pour tous, tous les achats en ligne, là, c'est la loi. Vous bénéficiez d'un délai de rétractation de 14 jours".



Au sommaire de l'émission

Black Friday

Invité : Alexis Melka, Directeur associé d’Apollo Plus (Solution de prédiction des ventes basées sur l’intelligence artificielle)









La pollution numérique

Invitée : Florence Clément, Chargée de l'Information du public à l'ADEME (Agence De l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).)



Les aliments anti-ballonements





Invitée : Solveig Darrigo Dartinet, dietéticienne-nutritionniste.