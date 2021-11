Les marchés de Noël seront-ils maintenus en France ?

Le couperet est tombé ce mardi midi. La ville de Munich a décidé d'annuler son marché de Noël en raison de l'explosion du nombre de cas ces derniers jours en Allemagne.

"C'est une nouvelle amère, mais la situation dramatique dans nos hôpitaux et la croissance exponentielle du nombre d'infections ne me laissent pas d'autre choix", a indiqué Dieter Reiter, le maire de Munich dans un communiqué.

Munich est la première grande ville allemande à prendre une telle décision cette année, face à la virulence de la nouvelle vague épidémique qui touche l'Allemagne. La Bavière est l'une des régions les plus touchées.

La question qui se pose désormais, c'est de savoir si les marchés de Noël auront bien lieu en France, malgré la flambée des cas ces derniers jours dans l'Hexagone. Le plus célèbre des marchés de Noël à Strasbourg reviendra bien cette année pour une 452ème édition.

Tous les marchés de Noël maintenus pour l'instant

En raison de la recrudescence de l'épidémie, la mairie de Strasbourg a prévu deux scénarios : le premier aura lieu si le taux d'incidence est inférieur à 200 pour 100.000 habitants. Dans ce cas-là, les visiteurs pourront consommer sur place et donc enlever leur masque. Mais surtout, les stands seront accessibles sans passe sanitaire. Dans le deuxième scénario, c'est à dire que l'incidence franchit les 200 cas, le passe sanitaire deviendra obligatoire et il sera impossible de consommer sur place.

À Lille et Paris où le marché de Noël débute cette semaine, les villes ont décidé de rester au statut quo. À Lille, il faudra respecter une jauge : pas plus de 2.500 personnes en même temps et le passe sanitaire sera obligatoire.

Parmi les nombreux marchés que comptent la capitale, celui de La Défense à Puteaux est le plus impacté par les mesures Covid. Cette année, il sera étendu sur 7.500 m2 contre 13.000 m2 habituellement.

A Lyon, le maire Grégory Doucet avait confirmé la tenue d'un marché de Noël fin octobre dans tout le centre. Depuis la dégradation de la situation sanitaire, la mairie ne s'est pas exprimé sur le sujet.