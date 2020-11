publié le 29/11/2020 à 11:33

Dimanche 29 novembre, Juliette Dumas, la coach bien être de RTL, nous invite à optimiser nos heures de sortie. "Quand on sort de chez soi pour faire une balade, on peut joindre l'utile à l'agréable, et faire du bien à la planète tout en respectant les règles sanitaires. Comment ? En participant aux défis de Benjamin de Molliens, alias @ben_expédition_zero".

"Il s'est inspiré du plogging, un concept apparu en Suède en 2016 qui consiste à ramasser les déchets pendant que vous marcher ou que vous courrez. Pendant le confinement, vous pouvez le faire aussi, munis bien sûr de votre attestation et de votre masque, auxquels vous allez ajouter des gants et un sac poubelle".

"Ainsi, vous allez rejoindre LE challenge écolo du confinement qui fait parler de lui sur les réseaux sociaux avec le hashtag nettoie ton kilomètre, #nettoietonkm (...) Cela va vous apporter beaucoup d'ondes positives parce que vous allez vous sentir utile. Benjamin de Moliens dit même que ça donne des ailes dans le dos".