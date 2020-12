Bien être : comment aider vos enfants à mieux rêver la nuit ?

publié le 06/12/2020 à 11:09

Il est important de laisser les enfants rêver pour mieux se relaxer. On ne s'en rend pas forcément compte car c'est notre quotidien pour nous, adultes, mais les enfants sont particulièrement sensibles à la crise que nous vivons et le rêve relève d'une importance capitale pour eux.

Les auteurs Lise Bilien et Stéphanie Desbenoît viennent de publier deux livres, aux éditions du père Castor, qui invitent les enfants à laisser de la place à leur rêves pour être plus apaisés. Ils sont composés d'histoires à lire, à regarder et à écouter.

Dans ces livres Imagine que tu as des super pouvoirs et Imagine que tu es dans l'espace, les parents ont la possibilité de lire ou écouter les histoires avec leurs enfants afin de laisser l'imaginaire prendre un peu de place dans leur journée. Et pour cause, il paraît que ceux qui gardent leur âme d'enfant ne vieillissent jamais.